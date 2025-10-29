Reparto de puntos en el empate a uno entre Atalanta y Milan

Suscríbete a nuestros canales

El partido celebrado este martes entre Atalanta y Milan, finalizó con un empate a uno entre ambos contendientes.

La primera parte comenzó de manera positiva para Milan, ya que Samuele Ricci anotó un gol al minuto 3. Sin embargo, Atalanta igualó el marcador con un gol convertido por Ademola Lookman en el minuto 34 de la misma etapa.

Según las estadísticas, Atalanta remató más veces al arco que su rival (17): 7 a buen destino y 9 afuera. Sin embargo, no fue suficiente para mover el marcador a su favor.

Ademola Lookman fue la figura del partido. El delantero de Atalanta marcó 1 gol y remató al arco contrario en 3 oportunidades.

Otro jugador importante en el partido fue Samuele Ricci. El mediocampista de Milan fue el autor de 1 gol.

El director técnico de Atalanta, Ivan Juric, planteó una estrategia 3-6-1 con Marco Carnesecchi en el arco; Odilon Kossounou, Isak Hien y Honest Ahanor en la línea defensiva; Davide Zappacosta, Éderson, Marten de Roon, Lorenzo Bernasconi, Charles De Ketelaere y Mario Pasalic en el medio; y Ademola Lookman en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Massimiliano Allegri se pararon con un esquema 3-5-2 con Mike Maignan bajo los tres palos; Fikayo Tomori, Matteo Gabbia y Strahinja Pavlovic en defensa; Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modric, Samuele Ricci y Davide Bartesaghi en la mitad de cancha; y Rafael Leão y Santiago Giménez en la delantera.

El árbitro Daniele Doveri fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Atalanta visitará a Udinese y Milan jugará de local frente a Roma en el estadio San Siro.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 13 puntos y en el séptimo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 18 unidades y ocupa el tercer lugar en el torneo.

Cambios en Atalanta

19' 1T - Salió Marten de Roon por Marco Brescianini

70' 2T - Salieron Lorenzo Bernasconi por Raoul Bellanova y Honest Ahanor por Berat Djimsiti

81' 2T - Salieron Mario Pasalic por Yunus Musah y Charles De Ketelaere por Lazar Samardzic

Amonestado en Atalanta:

47' 2T Marco Brescianini (Conducta antideportiva)

Cambios en Milan

45' 2T - Salió Rafael Leão por Christopher Nkunku

61' 2T - Salió Santiago Giménez por Ruben Loftus-Cheek

90' 2T - Salió Alexis Saelemaekers por Zachary Athekame

Amonestados en Milan:

8' 1T Santiago Giménez (Conducta antideportiva), 31' 2T Luka Modric (Conducta antideportiva) y 48' 2T Matteo Gabbia (Conducta antideportiva)

