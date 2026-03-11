Real Oviedo vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

El cotejo entre Real Oviedo y Valencia, por la fecha 28 de la Liga, se jugará el próximo sábado 14 de marzo, a partir de las 13:30 horas, en el estadio Carlos Tartiere.
Así llegan Real Oviedo y Valencia
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo viene de un resultado igualado, 1-1, ante Espanyol. Posee un historial reciente de 1 empate y 3 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 10.
Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga
Valencia llega con ventaja tras derrotar a Alavés con un marcador 3 a 2. La visita ha sido vencida 2 veces ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 6.
La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Real Oviedo quien ganó 1 a 2.
El local está en el vigésimo puesto y alcanzó 18 puntos (3 PG - 9 PE - 15 PP), mientras que el visitante ha logrado 32 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (8 PG - 8 PE - 11 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|67
|27
|22
|1
|4
|46
|2
|Real Madrid
|63
|27
|20
|3
|4
|33
|3
|Atlético de Madrid
|54
|27
|16
|6
|5
|21
|12
|Valencia
|32
|27
|8
|8
|11
|-11
|20
|Real Oviedo
|18
|27
|3
|9
|15
|-27
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 29: vs Levante: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 29: vs Sevilla: 21 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Valencia, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas