Real Oviedo vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga

Real Oviedo recibe el próximo domingo 23 de noviembre a Rayo Vallecano por la fecha 13 de la Liga, a partir de las 09:00 horas en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Rayo Vallecano

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo cayó 0 a 1 ante Athletic Bilbao en el San Mamés. Ha empatado 2 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 3 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Rayo Vallecano logró empatar 0-0 ante Real Madrid. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 3 victorias. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.

El local está en el vigésimo puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 31 12 10 1 1 16 2 Barcelona 28 12 9 1 2 17 3 Villarreal 26 12 8 2 2 14 12 Rayo Vallecano 15 12 4 3 5 -2 20 Real Oviedo 8 12 2 2 8 -13

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 14: vs Atlético de Madrid: 29 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Mallorca: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Sevilla: 14 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

Fecha 14: vs Valencia: 1 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Espanyol: 7 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Betis: 15 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Rayo Vallecano, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

