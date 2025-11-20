Real Oviedo vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga

Real Oviedo recibe el próximo domingo 23 de noviembre a Rayo Vallecano por la fecha 13 de la Liga, a partir de las 09:00 horas en el estadio Carlos Tartiere.
Así llegan Real Oviedo y Rayo Vallecano
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo cayó 0 a 1 ante Athletic Bilbao en el San Mamés. Ha empatado 2 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 3 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
En la fecha anterior, Rayo Vallecano logró empatar 0-0 ante Real Madrid. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 3 victorias. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.
El local está en el vigésimo puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|31
|12
|10
|1
|1
|16
|2
|Barcelona
|28
|12
|9
|1
|2
|17
|3
|Villarreal
|26
|12
|8
|2
|2
|14
|12
|Rayo Vallecano
|15
|12
|4
|3
|5
|-2
|20
|Real Oviedo
|8
|12
|2
|2
|8
|-13
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 14: vs Atlético de Madrid: 29 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Mallorca: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Sevilla: 14 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 14: vs Valencia: 1 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Espanyol: 7 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Betis: 15 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Rayo Vallecano, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas