Pisa recibirá a Lazio por la fecha 9

Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 9 de la Serie A se jugará el próximo jueves 30 de octubre a las 15:45 horas.

Así llegan Pisa y Lazio

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa consiguió sólo un punto en su último partido frente a Milan, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, 2 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 9 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Juventus. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 4.

El local está en el décimo noveno puesto con 4 puntos (4 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (3 PG - 2 PE - 3 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Davide Massa.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 18 8 6 0 2 7 2 Roma 18 8 6 0 2 5 3 Milan 17 8 5 2 1 7 10 Lazio 11 8 3 2 3 4 19 Pisa 4 8 0 4 4 -7

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 10: vs Torino: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Cremonese: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Sassuolo: 24 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Inter: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Parma: 8 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 10: vs Cagliari: 3 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Inter: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lecce: 23 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Milan: 29 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Bologna: 7 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Horario Pisa y Lazio, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.