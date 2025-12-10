Paris FC vs Toulouse: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Ligue 1

Toulouse y Paris FC se enfrentarán en el estadio Jean Bouin el próximo sábado 13 de diciembre desde las 16:05 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 16 de la Ligue 1.
Así llegan Paris FC y Toulouse
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1
Paris FC igualó 0-0 frente a Le Havre AC. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 6 goles y registró solo 4 a favor.
Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1
Toulouse viene de un triunfo 1 a 0 frente a RC Strasbourg. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 empates y 1 derrota. Sumó un total de 4 goles y le metieron 4 en su arco.
El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 16 puntos (4 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (5 PG - 5 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lens
|34
|15
|11
|1
|3
|13
|2
|PSG
|33
|15
|10
|3
|2
|20
|3
|Olympique de Marsella
|29
|15
|9
|2
|4
|20
|9
|Toulouse
|20
|15
|5
|5
|5
|2
|14
|Paris FC
|16
|15
|4
|4
|7
|-5
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 17: vs PSG: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Nantes: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Angers: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Olympique de Marsella: 31 de enero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 17: vs Lens: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Nice: 17 de enero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Stade Brestois: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Auxerre: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
Horario Paris FC y Toulouse, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas
- Colombia y Perú: 15:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas
- Venezuela: 16:05 horas