Palmeiras quiere mantenerse en la punta del campeonato

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Palmeiras y RB Bragantino, por la fecha 28 del Brasileirao, se jugará el próximo miércoles 15 de octubre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Allianz Parque.

Así llegan Palmeiras y RB Bragantino

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Palmeiras en partidos del Brasileirao

Palmeiras logró un triunfo por 3-2 ante São Paulo. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso y ganó 3, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 14 a favor.

Últimos resultados de RB Bragantino en partidos del Brasileirao

RB Bragantino llega con ventaja tras derrotar a Grêmio con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez y ha empatado en 3 ocasiones en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 6.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de mayo, en el torneo Brasil - Campeonato Brasileiro 2025, y fue Palmeiras quien ganó 1 a 2.

El local está puntero y alcanzó 58 puntos (18 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 36 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (10 PG - 6 PE - 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Palmeiras 58 26 18 4 4 24 2 Flamengo 55 26 16 7 3 37 3 Cruzeiro 52 27 15 7 5 20 4 Mirassol 46 27 12 10 5 15 9 RB Bragantino 36 27 10 6 11 -5

Fechas y rivales de Palmeiras en los próximos partidos del Brasileirao

Fecha 29: vs Flamengo: 19 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Cruzeiro: 26 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Juventude: 2 de noviembre - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Santos: 6 de noviembre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 33: vs Mirassol: 9 de noviembre - 20:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de RB Bragantino en los próximos partidos del Brasileirao

Fecha 29: vs Juventude: 20 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Vasco da Gama: 26 de octubre - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Bahia: 2 de noviembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Corinthians: 5 de noviembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 33: vs São Paulo: 8 de noviembre - 21:00 (hora Argentina)

Horario Palmeiras y RB Bragantino, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.