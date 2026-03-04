España - LALIGA 2025 - 2026

Osasuna vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Osasuna y Mallorca se miden en el estadio el Sadar el sábado 7 de marzo a las 09:00 horas.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 10:56 am
Osasuna vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga
Por la fecha 27 de la Liga, Mallorca y Osasuna se enfrentan el sábado 7 de marzo desde las 09:00 horas, en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Mallorca

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna no pudo ante Valencia en el Mestalla. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y 2 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Real Sociedad. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria y 3 derrotas, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 9.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el décimo puesto con 33 puntos (9 PG - 6 PE - 11 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (6 PG - 6 PE - 14 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona6426211445
2
Real Madrid6026193432
3
Atlético de Madrid5126156520
10
Osasuna332696110
18
Mallorca24266614-13
DataFactory

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 28: vs Real Sociedad: 15 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Girona: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 28: vs Espanyol: 15 de marzo - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Elche: 21 de marzo - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Osasuna y Mallorca, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Miércoles 04 de Marzo de 2026
