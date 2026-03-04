Osasuna vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 27 de la Liga, Mallorca y Osasuna se enfrentan el sábado 7 de marzo desde las 09:00 horas, en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Mallorca

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna no pudo ante Valencia en el Mestalla. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y 2 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Real Sociedad. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria y 3 derrotas, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 9.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el décimo puesto con 33 puntos (9 PG - 6 PE - 11 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (6 PG - 6 PE - 14 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 64 26 21 1 4 45 2 Real Madrid 60 26 19 3 4 32 3 Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 20 10 Osasuna 33 26 9 6 11 0 18 Mallorca 24 26 6 6 14 -13

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga

Fecha 28: vs Real Sociedad: 15 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Girona: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

Fecha 28: vs Espanyol: 15 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Elche: 21 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Mallorca, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

