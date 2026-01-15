Olympique Lyon vs Stade Brestois: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

Olympique Lyon recibe el próximo domingo 18 de enero a Stade Brestois por la fecha 18 de la Ligue 1, a partir de las 15:45 horas en el Groupama Stadium.

Así llegan Olympique Lyon y Stade Brestois

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon sacó un triunfo frente a Mónaco, con un marcador 3-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 2 goles en contra y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Auxerre. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 6 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 2 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminaron igualando en 0.

El local está en el quinto puesto con 30 puntos (9 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Romain Lissorgue.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 40 17 13 1 3 18 2 PSG 39 17 12 3 2 22 3 Olympique de Marsella 32 17 10 2 5 19 5 Olympique Lyon 30 17 9 3 5 8 11 Stade Brestois 22 17 6 4 7 -4

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 19: vs Metz: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Lille: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 19: vs Toulouse: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Nice: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Horario Olympique Lyon y Stade Brestois, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

