Francia - Ligue 1 2025-2026

Olympique Lyon vs Stade Brestois: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Ligue 1

Todo lo que tienes que saber en la previa de Olympique Lyon vs Stade Brestois. El duelo, a disputarse en el Groupama Stadium el domingo 18 de enero, comenzará a las 15:45 horas y será dirigido por Romain Lissorgue.

Por

MeridianoBet
Jueves, 15 de enero de 2026 a las 02:48 pm
Olympique Lyon vs Stade Brestois: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Ligue 1
Suscríbete a nuestros canales

Olympique Lyon recibe el próximo domingo 18 de enero a Stade Brestois por la fecha 18 de la Ligue 1, a partir de las 15:45 horas en el Groupama Stadium.

Así llegan Olympique Lyon y Stade Brestois

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon sacó un triunfo frente a Mónaco, con un marcador 3-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 2 goles en contra y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Auxerre. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 6 en su arco.

 

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 2 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminaron igualando en 0.

El local está en el quinto puesto con 30 puntos (9 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Romain Lissorgue.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Lens 40 17 13 1 3 18
2
PSG 39 17 12 3 2 22
3
Olympique de Marsella 32 17 10 2 5 19
5
Olympique Lyon 30 17 9 3 5 8
11
Stade Brestois 22 17 6 4 7 -4
DataFactory

 

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 19: vs Metz: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Lille: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 19: vs Toulouse: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Nice: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Horario Olympique Lyon y Stade Brestois, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Caballos La Rinconada
Jueves 15 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)