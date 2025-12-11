Francia - Ligue 1 2025-2026

Olympique Lyon vs Le Havre AC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Ligue 1

Olympique Lyon y Le Havre AC se miden en el Groupama Stadium el domingo 14 de diciembre a las 10:00 horas.

Por

MeridianoBet
Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 03:42 pm
Olympique Lyon vs Le Havre AC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Ligue 1
Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 16 de la Ligue 1, Le Havre AC y Olympique Lyon se enfrentan el domingo 14 de diciembre desde las 10:00 horas, en el Groupama Stadium.

Así llegan Olympique Lyon y Le Havre AC

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon no pudo ante Lorient en el Stade du Moustoir. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

En la fecha pasada, Le Havre AC finalizó con un empate 0-0 ante Paris FC. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 1 gol y le han encajado 5 tantos.

 

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 16 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Olympique Lyon sacó un triunfo, con un marcador 4 a 2.

El anfitrión está en el quinto puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (3 PG - 6 PE - 6 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Lens 34 15 11 1 3 13
2
PSG 33 15 10 3 2 20
3
Olympique de Marsella 29 15 9 2 4 20
5
Olympique Lyon 24 15 7 3 5 5
15
Le Havre AC 15 15 3 6 6 -8
DataFactory

 

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 17: vs Mónaco: 3 de enero - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Stade Brestois: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Metz: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Lille: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 17: vs Angers: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Stade Rennes: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Mónaco: 24 de enero - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Lens: 30 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
Horario Olympique Lyon y Le Havre AC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada 5y6Nacional Kyle Schwarber jockey challenge
Jueves 11 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)