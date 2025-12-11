Olympique de Marsella vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Olympique de Marsella y Mónaco se disputará el próximo domingo 14 de diciembre por la fecha 16 de la Ligue 1, a partir de las 15:45 horas en el estadio el Velodromo.

Así llegan Olympique de Marsella y Mónaco

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella busca levantarse de su derrota ante Lille en el Stade Pierre-Mauroy. En los duelos recientes, ha ganado 3 y empatado 1, con 11 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco cayó 0 a 1 ante Stade Brestois. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 3 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Mónaco lo ganó por 3 a 0.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 29 puntos (9 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (7 PG - 2 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 34 15 11 1 3 13 2 PSG 33 15 10 3 2 20 3 Olympique de Marsella 29 15 9 2 4 20 4 Lille 29 15 9 2 4 12 7 Mónaco 23 15 7 2 6 0

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 17: vs Nantes: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Angers: 17 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Lens: 24 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Paris FC: 31 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 17: vs Olympique Lyon: 3 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Lorient: 16 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Le Havre AC: 24 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Stade Rennes: 31 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Horario Olympique de Marsella y Mónaco, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.