Nottingham Forest vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Premier League

Nottingham Forest recibe el próximo domingo 14 de diciembre a Tottenham por la fecha 16 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el estadio City Ground.
Así llegan Nottingham Forest y Tottenham
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League
Nottingham Forest cayó 0 a 3 ante Everton en el Hill Dickinson Stadium. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League
Tottenham llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Brentford. Ha empatado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 8 goles y le han anotado 10 en su arco.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 21 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Nottingham Forest fue el ganador por 1 a 2.
El local está en el décimo séptimo puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 5 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Samuel Barrott.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|33
|15
|10
|3
|2
|19
|2
|Manchester City
|31
|15
|10
|1
|4
|19
|3
|Aston Villa
|30
|15
|9
|3
|3
|7
|11
|Tottenham
|22
|15
|6
|4
|5
|7
|17
|Nottingham Forest
|15
|15
|4
|3
|8
|-11
Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 17: vs Fulham: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Manchester City: 27 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Everton: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Aston Villa: 3 de enero - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs West Ham United: 6 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 17: vs Liverpool: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Crystal Palace: 28 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Brentford: 31 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Sunderland: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Bournemouth: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
Horario Nottingham Forest y Tottenham, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas