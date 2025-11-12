NHL: ¿Golden Knights superarán su debilidad ofensiva ante los Islanders?

Suscríbete a nuestros canales

El T-Mobile Arena de Las Vegas será el escenario de un enfrentamiento de la temporada regular de la NHL marcado por la inestabilidad. Los Vegas Golden Knights reciben a los New York Islanders en un duelo crucial donde ambos buscan desesperadamente sumar puntos para estabilizar su posición en sus respectivas conferencias.

Vegas atraviesa una auténtica crisis, habiendo sufrido cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, lo que los ha dejado fuera del top-8 de la Conferencia Oeste. Un factor clave en este mal momento es su débil capacidad anotadora, con solo 48 goles marcados, lo que minimiza el impacto de jugadores clave como Mitch Marner.

Los Islanders también muestran inestabilidad, alternando victorias y derrotas, lo que les impide competir consistentemente en el Este. Su mayor debilidad es la defensa, habiendo concedido 53 goles, uno de los peores registros de su conferencia. A pesar de los problemas, los neoyorquinos han dominado los encuentros directos recientes, ganando los dos enfrentamientos de 2025.

Aunque el historial directo ha sido tradicionalmente "cerrado", la forma reciente de ambos equipos sugiere un escenario distinto. La vulnerabilidad defensiva de los Islanders y la racha de Vegas de al menos cinco goles anotados en cuatro de sus últimos cinco partidos apuntan a un encuentro de alta productividad ofensiva.

El mercado de apuestas se alinea con esta tendencia, proyectando que el Total de Goles será Más de 5.5, jugada que se cotiza en -156.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González