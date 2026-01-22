Metz vs Olympique Lyon: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 12:15 horas el próximo domingo 25 de enero, Olympique Lyon visita a Metz en el estadio Stade Saint-Symphorien, por el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Ligue 1.

Así llegan Metz y Olympique Lyon

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival RC Strasbourg. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 10 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon llega triunfante luego de ver caer a Stade Brestois con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Olympique Lyon se impuso por 3 a 0.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (10 PG - 3 PE - 5 PP).

Eric Wattellier es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 43 18 14 1 3 19 2 PSG 42 18 13 3 2 25 3 Olympique de Marsella 35 18 11 2 5 22 4 Olympique Lyon 33 18 10 3 5 9 18 Metz 12 18 3 3 12 -21

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 20: vs Angers: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Lille: 6 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 20: vs Lille: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Nantes: 7 de febrero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Horario Metz y Olympique Lyon, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas

Colombia y Perú: 11:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas

Venezuela: 12:15 horas

