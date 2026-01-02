Metz saldrá a buscar los puntos ante Lorient para salir del fondo de la tabla

Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 12:15 horas el próximo domingo 4 de enero, Metz visita a Lorient en el estadio Stade du Moustoir, por el duelo correspondiente a la fecha 17 de la Ligue 1.

Así llegan Lorient y Metz

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient llega con resultado de empate, 0-0, ante RC Strasbourg. Tiene un historial irregular con 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 3 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz cayó derrotado 2 a 3 ante PSG. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 7 goles y recibió 11.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y Lorient se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (3 PG - 2 PE - 11 PP).

Guillaume Paradis es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 37 16 12 1 3 15 2 PSG 36 16 11 3 2 21 3 Olympique de Marsella 32 16 10 2 4 21 12 Lorient 18 16 4 6 6 -9 18 Metz 11 16 3 2 11 -20

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 18: vs Mónaco: 16 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Stade Rennes: 24 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Nantes: 31 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 18: vs RC Strasbourg: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Olympique Lyon: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Angers: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Horario Lorient y Metz, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas

Colombia y Perú: 11:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas

Venezuela: 12:15 horas

