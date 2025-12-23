Manchester United vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Manchester United y Newcastle United, por la fecha 18 de la Premier League, se jugará el próximo viernes 26 de diciembre, a partir de las 16:00 horas, en el estadio Old Trafford.

Así llegan Manchester United y Newcastle United

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Aston Villa por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 empates, con 12 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United viene de empatar 2-2 ante Chelsea. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 10 goles y le han marcado 7 tantos.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Newcastle United quien ganó 4 a 1.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 26 puntos (7 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (6 PG - 5 PE - 6 PP).

Anthony Taylor es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 39 17 12 3 2 21 2 Manchester City 37 17 12 1 4 25 3 Aston Villa 36 17 11 3 3 9 7 Manchester United 26 17 7 5 5 3 11 Newcastle United 23 17 6 5 6 1

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 19: vs Wolverhampton: 30 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Leeds United: 4 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Burnley: 7 de enero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Manchester City: 17 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Arsenal: 25 de enero - 13:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 19: vs Burnley: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Crystal Palace: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Leeds United: 7 de enero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Wolverhampton: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Aston Villa: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Horario Manchester United y Newcastle United, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.