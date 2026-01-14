Manchester United vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 17 de enero, a partir de las 08:30 horas, Manchester City visita a Manchester United en el estadio Old Trafford, por el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Premier League.

Así llegan Manchester United y Manchester City

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United viene de empatar ante Burnley por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 6 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Manchester City acabó en empate por 1-1 ante Brighton and Hove. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City se quedó con la victoria por 3 a 0.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 32 puntos (8 PG - 8 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 43 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (13 PG - 4 PE - 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Anthony Taylor.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 49 21 15 4 2 26 2 Manchester City 43 21 13 4 4 26 3 Aston Villa 43 21 13 4 4 9 4 Liverpool 35 21 10 5 6 4 7 Manchester United 32 21 8 8 5 4

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 23: vs Arsenal: 25 de enero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Fulham: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Tottenham: 7 de febrero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs West Ham United: 10 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Everton: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 23: vs Wolverhampton: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Tottenham: 1 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Liverpool: 8 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Fulham: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Newcastle United: 21 de febrero - 09:30 (hora Argentina)

Horario Manchester United y Manchester City, según país

Argentina y Chile (Santiago): 09:30 horas

Colombia y Perú: 07:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:30 horas

Venezuela: 08:30 horas

