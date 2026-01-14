Inglaterra - Premier League 2025-2026

Manchester United vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

En la previa de Manchester United vs Manchester City, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 17 de enero desde las 08:30 horas en el estadio Old Trafford. El árbitro designado será Anthony Taylor.

Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 06:34 am
El próximo sábado 17 de enero, a partir de las 08:30 horas, Manchester City visita a Manchester United en el estadio Old Trafford, por el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Premier League.

Así llegan Manchester United y Manchester City

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United viene de empatar ante Burnley por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 6 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Manchester City acabó en empate por 1-1 ante Brighton and Hove. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

 

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City se quedó con la victoria por 3 a 0.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 32 puntos (8 PG - 8 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 43 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (13 PG - 4 PE - 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Anthony Taylor.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 49 21 15 4 2 26
2
Manchester City 43 21 13 4 4 26
3
Aston Villa 43 21 13 4 4 9
4
Liverpool 35 21 10 5 6 4
7
Manchester United 32 21 8 8 5 4
DataFactory

 

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 23: vs Arsenal: 25 de enero - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Fulham: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Tottenham: 7 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs West Ham United: 10 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Everton: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 23: vs Wolverhampton: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Tottenham: 1 de febrero - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Liverpool: 8 de febrero - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Fulham: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Newcastle United: 21 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
Horario Manchester United y Manchester City, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 09:30 horas
  • Colombia y Perú: 07:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:30 horas
  • Venezuela: 08:30 horas

