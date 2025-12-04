Lorient vs Olympique Lyon: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Ligue 1

El duelo correspondiente a la fecha 15 de la Ligue 1 se jugará el próximo domingo 7 de diciembre a las 15:45 horas.
Así llegan Lorient y Olympique Lyon
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1
Lorient derrotó por 3 a 1 a Nice en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 3 encuentros. Le han encajado 7 goles y ha convertido 6.
Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1
Olympique Lyon llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Nantes. En las últimas fechas obtuvo 1 derrota y 3 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 6.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y Olympique Lyon resultó vencedor por 0 a 2.
El local está en el décimo quinto puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (7 PG - 3 PE - 4 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Mathieu Vernice.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lens
|31
|14
|10
|1
|3
|12
|2
|PSG
|30
|14
|9
|3
|2
|15
|3
|Olympique de Marsella
|29
|14
|9
|2
|3
|21
|6
|Olympique Lyon
|24
|14
|7
|3
|4
|6
|15
|Lorient
|14
|14
|3
|5
|6
|-10
Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 16: vs RC Strasbourg: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Metz: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Mónaco: 16 de enero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Stade Rennes: 24 de enero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Nantes: 31 de enero - 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 16: vs Le Havre AC: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Mónaco: 3 de enero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Stade Brestois: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Metz: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Lille: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
Horario Lorient y Olympique Lyon, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas