Lille vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Ligue 1

El juego entre Lille y Olympique de Marsella se disputará el próximo viernes 5 de diciembre por la fecha 15 de la Ligue 1, a partir de las 16:00 horas en el estadio Stade Pierre-Mauroy.
Así llegan Lille y Olympique de Marsella
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1
Lille ganó por 1-0 el juego pasado ante Le Havre AC. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 6.
Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1
El anterior partido disputado entre Olympique de Marsella finalizó en empate por 2-2 ante Toulouse. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Logró convertir 13 goles y le han marcado 5.
Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 2 triunfos, y 3 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y finalizó en un empate 1-1.
El local está en el cuarto puesto y alcanzó 26 puntos (8 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 29 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (9 PG - 2 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lens
|31
|14
|10
|1
|3
|12
|2
|PSG
|30
|14
|9
|3
|2
|15
|3
|Olympique de Marsella
|29
|14
|9
|2
|3
|21
|4
|Lille
|26
|14
|8
|2
|4
|11
|5
|Stade Rennes
|24
|14
|6
|6
|2
|6
Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 16: vs Auxerre: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Stade Rennes: 3 de enero - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs PSG: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs RC Strasbourg: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Olympique Lyon: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 16: vs Mónaco: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Nantes: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Angers: 17 de enero - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Lens: 24 de enero - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Paris FC: 31 de enero - 13:00 (hora Argentina)
Horario Lille y Olympique de Marsella, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas