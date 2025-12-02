Lille vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Lille y Olympique de Marsella se disputará el próximo viernes 5 de diciembre por la fecha 15 de la Ligue 1, a partir de las 16:00 horas en el estadio Stade Pierre-Mauroy.

Así llegan Lille y Olympique de Marsella

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille ganó por 1-0 el juego pasado ante Le Havre AC. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

El anterior partido disputado entre Olympique de Marsella finalizó en empate por 2-2 ante Toulouse. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Logró convertir 13 goles y le han marcado 5.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 2 triunfos, y 3 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y finalizó en un empate 1-1.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 26 puntos (8 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 29 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (9 PG - 2 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 31 14 10 1 3 12 2 PSG 30 14 9 3 2 15 3 Olympique de Marsella 29 14 9 2 3 21 4 Lille 26 14 8 2 4 11 5 Stade Rennes 24 14 6 6 2 6

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 16: vs Auxerre: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Stade Rennes: 3 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 18: vs PSG: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs RC Strasbourg: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Olympique Lyon: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 16: vs Mónaco: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Nantes: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Angers: 17 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Lens: 24 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Paris FC: 31 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Horario Lille y Olympique de Marsella, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

