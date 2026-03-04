Levante vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

A partir de las 11:15 horas el próximo sábado 7 de marzo, Girona visita a Levante en el estadio Ciutat de València, por el duelo correspondiente a la fecha 27 de la Liga.
Así llegan Levante y Girona
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante ganó el encuentro previo ante Alavés por 2-0.
Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona cayó derrotado 1 a 2 ante Celta. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 2 y ganó 1. Ha marcado 6 goles y recibió 7.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Levante se impuso por 0 a 4.
El local se ubica en el décimo noveno puesto con 21 puntos (5 PG - 6 PE - 15 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (7 PG - 9 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|64
|26
|21
|1
|4
|45
|2
|Real Madrid
|60
|26
|19
|3
|4
|32
|3
|Atlético de Madrid
|51
|26
|15
|6
|5
|20
|13
|Girona
|30
|26
|7
|9
|10
|-15
|19
|Levante
|21
|26
|5
|6
|15
|-16
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 28: vs Rayo Vallecano: 16 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Real Oviedo: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 28: vs Athletic Bilbao: 14 de marzo - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Osasuna: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Girona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas