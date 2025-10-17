Lens quiere el liderato del torneo frente a Paris FC

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Lens y Paris FC, por la fecha 8 de la Ligue 1, se jugará el próximo domingo 19 de octubre, a partir de las 09:00 horas, en el estadio Stade Bollaert-Delelis.

Así llegan Lens y Paris FC

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens logró un triunfo por 2-1 ante Auxerre. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 1 y ganó 2, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC llega con ventaja tras derrotar a Lorient con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 7.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 13 puntos (4 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 3 PP).

Gael Angoula es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 16 7 5 1 1 8 2 Olympique de Marsella 15 7 5 0 2 10 3 RC Strasbourg 15 7 5 0 2 7 6 Lens 13 7 4 1 2 4 8 Paris FC 10 7 3 1 3 -1

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 9: vs Olympique de Marsella: 25 de octubre - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Metz: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Lorient: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Mónaco: 8 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 13: vs RC Strasbourg: 22 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 9: vs Nantes: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Olympique Lyon: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Mónaco: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Stade Rennes: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lille: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Lens y Paris FC, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.