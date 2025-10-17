Lens quiere el liderato del torneo frente a Paris FC

El cotejo entre Lens y Paris FC, por la fecha 8 de la Ligue 1, se jugará el próximo domingo 19 de octubre, a partir de las 09:00 horas, en el estadio Stade Bollaert-Delelis.
Así llegan Lens y Paris FC
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1
Lens logró un triunfo por 2-1 ante Auxerre. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 1 y ganó 2, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 8 a favor.
Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1
Paris FC llega con ventaja tras derrotar a Lorient con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 7.
El local está en el sexto puesto y alcanzó 13 puntos (4 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 3 PP).
Gael Angoula es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|2
|Olympique de Marsella
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|3
|RC Strasbourg
|15
|7
|5
|0
|2
|7
|6
|Lens
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|8
|Paris FC
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 9: vs Olympique de Marsella: 25 de octubre - 16:05 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Metz: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Lorient: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Mónaco: 8 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs RC Strasbourg: 22 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 9: vs Nantes: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Olympique Lyon: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Mónaco: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Stade Rennes: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Lille: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Lens y Paris FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas