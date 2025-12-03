Leeds United vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Premier League

El próximo sábado 6 de diciembre, a partir de las 13:30 horas, Liverpool visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Premier League.
Así llegan Leeds United y Liverpool
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
Leeds United viene de empatar ante Chelsea por -.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
El anterior partido jugado por Liverpool acabó en empate por - ante Sunderland. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 derrotas. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 17 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Liverpool se quedó con la victoria por 1 a 6.
El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 21 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (7 PG - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|30
|13
|9
|3
|1
|18
|2
|Manchester City
|28
|14
|9
|1
|4
|16
|3
|Chelsea
|24
|13
|7
|3
|3
|12
|8
|Liverpool
|21
|13
|7
|0
|6
|0
|18
|Leeds United
|11
|13
|3
|2
|8
|-12
Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 15: vs Liverpool: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Brentford: 14 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Crystal Palace: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Sunderland: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Liverpool: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 15: vs Leeds United: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Brighton and Hove: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Tottenham: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Wolverhampton: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Leeds United: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
Horario Leeds United y Liverpool, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas