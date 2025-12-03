Leeds United vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 6 de diciembre, a partir de las 13:30 horas, Liverpool visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Premier League.

Así llegan Leeds United y Liverpool

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de empatar ante Chelsea por -.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Liverpool acabó en empate por - ante Sunderland. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 derrotas. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 17 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Liverpool se quedó con la victoria por 1 a 6.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 21 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (7 PG - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 30 13 9 3 1 18 2 Manchester City 28 14 9 1 4 16 3 Chelsea 24 13 7 3 3 12 8 Liverpool 21 13 7 0 6 0 18 Leeds United 11 13 3 2 8 -12

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Liverpool: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Brentford: 14 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Crystal Palace: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Sunderland: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Liverpool: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Leeds United: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Brighton and Hove: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Tottenham: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Wolverhampton: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Leeds United: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Horario Leeds United y Liverpool, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

