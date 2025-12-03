Inglaterra - Premier League 2025-2026

Leeds United vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Premier League

En la previa de Leeds United vs Liverpool, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 6 de diciembre desde las 13:30 horas en el estadio Elland Road.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 10:38 am
Leeds United vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Premier League
Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 6 de diciembre, a partir de las 13:30 horas, Liverpool visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Premier League.

Así llegan Leeds United y Liverpool

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de empatar ante Chelsea por -.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Liverpool acabó en empate por - ante Sunderland. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 derrotas. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.

 

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 17 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Liverpool se quedó con la victoria por 1 a 6.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 21 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (7 PG - 6 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 30 13 9 3 1 18
2
Manchester City 28 14 9 1 4 16
3
Chelsea 24 13 7 3 3 12
8
Liverpool 21 13 7 0 6 0
18
Leeds United 11 13 3 2 8 -12
DataFactory

 

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 15: vs Liverpool: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Brentford: 14 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Crystal Palace: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Sunderland: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Liverpool: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 15: vs Leeds United: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Brighton and Hove: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Tottenham: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Wolverhampton: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Leeds United: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
Horario Leeds United y Liverpool, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB PSG LVBP Manchester City Athletic Bilbao
Miércoles 03 de Diciembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO