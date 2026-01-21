Italia - Serie A 2025-2026

Lecce vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Lecce y Lazio se miden en el estadio Comunale Via del Mare el sábado 24 de enero a las 15:45 horas.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 10:31 am
Por la fecha 22 de la Serie A, Lazio y Lecce se enfrentan el sábado 24 de enero desde las 15:45 horas, en el estadio Comunale Via del Mare.

Así llegan Lecce y Lazio

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce no pudo ante Milan en el San Siro. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Como 1907. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 8.

 

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Lazio sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 17 puntos (4 PG - 5 PE - 12 PP), mientras que la visita acumula 28 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (7 PG - 7 PE - 7 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Inter 49 21 16 1 4 27
2
Milan 46 21 13 7 1 18
3
Napoli 43 21 13 4 4 14
9
Lazio 28 21 7 7 7 2
18
Lecce 17 21 4 5 12 -16
DataFactory

 

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 23: vs Torino: 1 de febrero - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Udinese: 8 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 23: vs Genoa: 30 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Juventus: 8 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
Horario Lecce y Lazio, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

