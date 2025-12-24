Lecce vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Lecce y Como 1907, por la fecha 17 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 27 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, en el estadio Comunale Via del Mare.

Así llegan Lecce y Como 1907

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce logró un triunfo por 1-0 ante Pisa. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 3 a favor.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 viene de caer derrotado 0 a 1 ante Roma. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 6 ocasiones.

El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 2 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Como 1907 quien ganó 0 a 3.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 16 puntos (4 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 24 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (6 PG - 6 PE - 3 PP).

Matteo Marchetti es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 33 15 11 0 4 20 2 Milan 32 15 9 5 1 11 3 Napoli 31 15 10 1 4 9 7 Como 1907 24 15 6 6 3 7 14 Lecce 16 15 4 4 7 -8

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 18: vs Juventus: 3 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Roma: 6 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Parma: 11 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Inter: 14 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Milan: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 18: vs Udinese: 3 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Pisa: 6 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Bologna: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Milan: 15 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Lazio: 19 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Horario Lecce y Como 1907, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

