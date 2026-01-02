Le Havre AC y Angers se encuentran en la fecha 17

Le Havre AC recibe el próximo domingo 4 de enero a Angers por la fecha 17 de la Ligue 1, a partir de las 12:15 horas en el estadio Stade Océane.
Así llegan Le Havre AC y Angers
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1
Le Havre AC cayó 0 a 1 ante Olympique Lyon en el Groupama Stadium. Ha empatado 2 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 1 gol a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .
Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1
Angers llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-1 a Nantes. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 3 en su arco.
Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 2 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminaron igualando en 1.
El local está en el décimo quinto puesto con 15 puntos (3 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 6 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Hakim Ben El Hadj.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lens
|37
|16
|12
|1
|3
|15
|2
|PSG
|36
|16
|11
|3
|2
|21
|3
|Olympique de Marsella
|32
|16
|10
|2
|4
|21
|10
|Angers
|22
|16
|6
|4
|6
|-1
|15
|Le Havre AC
|15
|16
|3
|6
|7
|-9
Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 18: vs Stade Rennes: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Mónaco: 24 de enero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Lens: 30 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 18: vs Olympique de Marsella: 17 de enero - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Paris FC: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Metz: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
Horario Le Havre AC y Angers, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
- Colombia y Perú: 11:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
- Venezuela: 12:15 horas