Lazio y Fiorentina se miden por la fecha 19

El cotejo entre Lazio y Fiorentina, por la fecha 19 de la Serie A, se jugará el próximo miércoles 7 de enero, a partir de las 15:45 horas, en el estadio Stadio Olimpico.
Así llegan Lazio y Fiorentina
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A
Lazio quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Napoli por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria y 3 empates, con 3 goles marcados y con 4 en su arco.
Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A
Fiorentina llega con ventaja tras derrotar a Cremonese con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 3 veces ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 7.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Fiorentina quien ganó 1 a 2.
El local está en el noveno puesto y alcanzó 24 puntos (6 PG - 6 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (2 PG - 6 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|39
|17
|13
|0
|4
|23
|2
|Milan
|38
|17
|11
|5
|1
|15
|3
|Napoli
|37
|17
|12
|1
|4
|13
|9
|Lazio
|24
|18
|6
|6
|6
|4
|19
|Fiorentina
|12
|18
|2
|6
|10
|-10
Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 20: vs Hellas Verona: 11 de enero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Como 1907: 19 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Lecce: 24 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 20: vs Milan: 11 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Bologna: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Cagliari: 24 de enero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
Horario Lazio y Fiorentina, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas