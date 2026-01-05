Italia - Serie A 2025-2026

Lazio y Fiorentina se miden por la fecha 19

Palpitamos la previa del choque entre Lazio y Fiorentina. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Lunes, 05 de enero de 2026 a las 12:19 pm
El cotejo entre Lazio y Fiorentina, por la fecha 19 de la Serie A, se jugará el próximo miércoles 7 de enero, a partir de las 15:45 horas, en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Lazio y Fiorentina

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Napoli por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria y 3 empates, con 3 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina llega con ventaja tras derrotar a Cremonese con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 3 veces ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 7.

 

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Fiorentina quien ganó 1 a 2.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 24 puntos (6 PG - 6 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (2 PG - 6 PE - 10 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Inter 39 17 13 0 4 23
2
Milan 38 17 11 5 1 15
3
Napoli 37 17 12 1 4 13
9
Lazio 24 18 6 6 6 4
19
Fiorentina 12 18 2 6 10 -10
Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 20: vs Hellas Verona: 11 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Como 1907: 19 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Lecce: 24 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 20: vs Milan: 11 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Bologna: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Cagliari: 24 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
Horario Lazio y Fiorentina, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

