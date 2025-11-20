Lazio vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 13:00 horas el próximo domingo 23 de noviembre, Lecce visita a Lazio en el estadio Stadio Olimpico, por el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Serie A.

Así llegan Lazio y Lecce

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Inter. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 empatados. Ha recibido 2 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Lecce y Hellas Verona, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Marcó 3 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Lecce se impuso por 0 a 1.

El local se ubica en el noveno puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (2 PG - 4 PE - 5 PP).

Alberto Arena es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 24 11 8 0 3 14 2 Roma 24 11 8 0 3 7 3 Milan 22 11 6 4 1 8 9 Lazio 15 11 4 3 4 4 15 Lecce 10 11 2 4 5 -6

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 13: vs Milan: 29 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Bologna: 7 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Parma: 13 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Cremonese: 20 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Udinese: 27 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 13: vs Torino: 30 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Cremonese: 7 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Pisa: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Como 1907: 27 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Juventus: 3 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Horario Lazio y Lecce, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

