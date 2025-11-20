Lazio vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A

A partir de las 13:00 horas el próximo domingo 23 de noviembre, Lecce visita a Lazio en el estadio Stadio Olimpico, por el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Serie A.
Así llegan Lazio y Lecce
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A
Lazio recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Inter. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 empatados. Ha recibido 2 goles y registró 3 a favor.
Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Lecce y Hellas Verona, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Marcó 3 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Lecce se impuso por 0 a 1.
El local se ubica en el noveno puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (2 PG - 4 PE - 5 PP).
Alberto Arena es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|24
|11
|8
|0
|3
|14
|2
|Roma
|24
|11
|8
|0
|3
|7
|3
|Milan
|22
|11
|6
|4
|1
|8
|9
|Lazio
|15
|11
|4
|3
|4
|4
|15
|Lecce
|10
|11
|2
|4
|5
|-6
Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 13: vs Milan: 29 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Bologna: 7 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Parma: 13 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Cremonese: 20 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Udinese: 27 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 13: vs Torino: 30 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Cremonese: 7 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Pisa: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Como 1907: 27 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Juventus: 3 de enero - 14:00 (hora Argentina)
Horario Lazio y Lecce, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas