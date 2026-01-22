Juventus vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 13:00 horas el próximo domingo 25 de enero, Napoli visita a Juventus en el Allianz Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Serie A.

Así llegan Juventus y Napoli

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Cagliari. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 empatado. Ha recibido 2 goles y registró 11 a favor.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli llega triunfante luego de ver caer a Sassuolo con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y 3 empató . Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Napoli se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el quinto puesto con 39 puntos (11 PG - 6 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 43 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (13 PG - 4 PE - 4 PP).

Maurizio Mariani es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 49 21 16 1 4 27 2 Milan 46 21 13 7 1 18 3 Napoli 43 21 13 4 4 14 4 Roma 42 21 14 0 7 14 5 Juventus 39 21 11 6 4 15

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 23: vs Parma: 1 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Lazio: 8 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 23: vs Fiorentina: 31 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Genoa: 7 de febrero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Horario Juventus y Napoli, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

