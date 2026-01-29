Italia - Serie A 2025-2026

Juventus se enfrentará a Parma por la fecha 23

Parma y Juventus se miden en el estadio Ennio Tardini el domingo 1 de febrero a las 15:45 horas y Francesco Fourneau es el elegido para dirigir el partido.

Por

MeridianoBet
Jueves, 29 de enero de 2026 a las 10:34 am
Por la fecha 23 de la Serie A, Juventus y Parma se enfrentan el domingo 1 de febrero desde las 15:45 horas, en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Juventus

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma no pudo ante Atalanta en el Gewiss Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus venció 3-0 a Napoli en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 12 goles en el arco rival y 2 en su portería.

 

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 24 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Juventus sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 23 puntos (5 PG - 8 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 42 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (12 PG - 6 PE - 4 PP).

El encuentro será supervisado por Francesco Fourneau, el juez encargado.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Inter 52 22 17 1 4 31
2
Milan 47 22 13 8 1 18
3
Roma 43 22 14 1 7 14
5
Juventus 42 22 12 6 4 18
15
Parma 23 22 5 8 9 -12
DataFactory

 

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 24: vs Bologna: 8 de febrero - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 24: vs Lazio: 8 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
Horario Parma y Juventus, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

