Juventus se enfrentará a Parma por la fecha 23

Por la fecha 23 de la Serie A, Juventus y Parma se enfrentan el domingo 1 de febrero desde las 15:45 horas, en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Juventus

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma no pudo ante Atalanta en el Gewiss Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus venció 3-0 a Napoli en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 12 goles en el arco rival y 2 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 24 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Juventus sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 23 puntos (5 PG - 8 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 42 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (12 PG - 6 PE - 4 PP).

El encuentro será supervisado por Francesco Fourneau, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 52 22 17 1 4 31 2 Milan 47 22 13 8 1 18 3 Roma 43 22 14 1 7 14 5 Juventus 42 22 12 6 4 18 15 Parma 23 22 5 8 9 -12

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 24: vs Bologna: 8 de febrero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 24: vs Lazio: 8 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Parma y Juventus, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

