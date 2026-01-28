¿Invencible Sabalenka? Previa y cuotas para el choque contra Svitolina en el Australian Open

Suscríbete a nuestros canales

Melbourne Park se prepara para uno de los duelos más intensos del año. La semifinal femenina del Australian Open 2026 enfrentará a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, contra la experimentada ucraniana Elina Svitolina (12.ª WTA). Ambas tenistas llegan en un estado de gracia absoluto, prometiendo un espectáculo de alto nivel en la Rod Laver Arena.

Aryna Sabalenka: El dominio de la número uno

Sabalenka se siente en casa en Australia. Tras ganar el título en Brisbane recientemente, la bielorrusa ha extendido su dominio en este Grand Slam, donde ya ha levantado el trofeo en dos ocasiones. Su paso por esta edición ha sido una aplanadora: no ha cedido un solo set en cinco partidos.

Rendimiento reciente: En cuartos de final, aplastó a la joven Eva Jovic (6-3, 6-0), logrando 7 aces y una efectividad del 64% con su primer servicio.

Punto fuerte: Su potencia de fuego desde el fondo de la pista y su capacidad para neutralizar servicios rivales la convierten en la rival a batir.

Elina Svitolina: El regreso de la guerrera

La ucraniana ha protagonizado un regreso espectacular a la élite tras su maternidad. Svitolina llega con una confianza inquebrantable después de coronarse en Auckland a principios de año. Al igual que Sabalenka, Elina no ha perdido sets en este torneo, superando a rivales de la talla de Mirra Andreeva y la gran favorita Coco Gauff.

Estado físico: Ha demostrado una movilidad envidiable y una gran inteligencia táctica, cediendo apenas tres juegos ante Gauff en su último encuentro.

Factor sorpresa: Aunque las casas de apuestas la situaron como "underdog" en rondas previas, su experiencia en grandes escenarios la hace una rival peligrosa.

Análisis estadístico y H2H

El historial de enfrentamientos directos favorece claramente a la número uno del mundo. Sabalenka lidera el H2H con un sólido 5-1.

Aryna ha ganado los últimos cuatro duelos directos contra Elina.

Su enfrentamiento más reciente, en mayo de 2025 en Madrid, terminó con victoria para la bielorrusa en sets corridos.

Jugadas ganadoras de MeridianoBet: ¿Quién llegará a la gran final?

A pesar de la racha de 10 victorias consecutivas que ostentan ambas, el estilo agresivo de Sabalenka suele complicar el juego de contraataque de Svitolina. La potencia de Aryna y su historial de dominio sobre la ucraniana sugieren que la lógica se impondrá en Melbourne.

Nuestra elección: Victoria de Aryna Sabalenka con Hándicap (-4.5). MeridianoBet ofrece una cuota estimada de -120, reflejando la solidez de la bielorrusa.

