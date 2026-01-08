Hellas Verona vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

Lazio y Hellas Verona se enfrentarán en el estadio Marcantonio Bentegodi el próximo domingo 11 de enero desde las 13:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 20 de la Serie A.

Así llegan Hellas Verona y Lazio

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona igualó 2-2 frente a Napoli. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Le convirtieron 10 goles y registró solo 7 a favor.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio igualó 2-2 ante Fiorentina en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 5 en contra.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 4 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 31 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Lazio se llevó la victoria por 4 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto y tiene 13 puntos (2 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 25 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (6 PG - 7 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 42 18 14 0 4 25 2 Milan 38 17 11 5 1 15 3 Napoli 38 18 12 2 4 13 9 Lazio 25 19 6 7 6 4 18 Hellas Verona 13 18 2 7 9 -15

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 16: vs Bologna: 15 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Cremonese: 19 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Udinese: 26 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 21: vs Como 1907: 19 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Lecce: 24 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Horario Hellas Verona y Lazio, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

