Fiorentina vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Fiorentina y Milan, por la fecha 20 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 11 de enero, a partir de las 10:00 horas, en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Milan

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina viene de un resultado igualado, 2-2, ante Lazio. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 9 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan viene de empatar - ante Genoa. En sus últimos 4 encuentros logró 3 victorias e igualar 1 partido. Ha logrado convertir 9 goles y le han marcado 4 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Milan quien ganó 2 a 1.

El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 13 puntos (2 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 38 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (11 PG - 5 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 42 18 14 0 4 25 2 Milan 38 17 11 5 1 15 3 Napoli 38 18 12 2 4 13 4 Juventus 36 19 10 6 3 11 19 Fiorentina 13 19 2 7 10 -10

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 21: vs Bologna: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Cagliari: 24 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 20: vs Fiorentina: 11 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Como 1907: 15 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Lecce: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Roma: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Horario Fiorentina y Milan, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.