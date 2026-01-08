Italia - Serie A 2025-2026

Fiorentina vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Fiorentina y Milan. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Por

MeridianoBet
Jueves, 08 de enero de 2026 a las 10:09 am
Fiorentina vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A
Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Fiorentina y Milan, por la fecha 20 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 11 de enero, a partir de las 10:00 horas, en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Milan

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina viene de un resultado igualado, 2-2, ante Lazio. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 9 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan viene de empatar - ante Genoa. En sus últimos 4 encuentros logró 3 victorias e igualar 1 partido. Ha logrado convertir 9 goles y le han marcado 4 tantos.

 

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Milan quien ganó 2 a 1.

El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 13 puntos (2 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 38 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (11 PG - 5 PE - 1 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Inter 42 18 14 0 4 25
2
Milan 38 17 11 5 1 15
3
Napoli 38 18 12 2 4 13
4
Juventus 36 19 10 6 3 11
19
Fiorentina 13 19 2 7 10 -10
DataFactory

 

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 21: vs Bologna: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Cagliari: 24 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 20: vs Fiorentina: 11 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Como 1907: 15 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Lecce: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Roma: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Horario Fiorentina y Milan, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Caballos La Rinconada
Jueves 08 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)