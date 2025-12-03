Everton vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Nottingham Forest y Everton se enfrentarán en el estadio Goodison Park el próximo sábado 6 de diciembre desde las 11:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Premier League.

Así llegan Everton y Nottingham Forest

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en en la fecha pasada.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton venció por 1-0 a Bournemouth. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest igualó - ante Wolverhampton en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 8 goles a favor y le han convertido 5 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Everton se llevó la victoria por 0 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 21 puntos (6 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 12 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 30 13 9 3 1 18 2 Manchester City 28 14 9 1 4 16 3 Chelsea 24 13 7 3 3 12 9 Everton 21 14 6 3 5 -2 16 Nottingham Forest 12 13 3 3 7 -9

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 16: vs Chelsea: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Arsenal: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Burnley: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Nottingham Forest: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Brentford: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Everton: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Tottenham: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Fulham: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Manchester City: 27 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Everton: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Horario Everton y Nottingham Forest, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.