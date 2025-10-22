España - LALIGA 2025 - 2026

Espanyol vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

Espanyol y Elche se miden en el el Cornellá-El Prat el sábado 25 de octubre a las 10:15 horas.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 02:11 pm
Espanyol vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga
Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 10 de La Liga, Elche y Espanyol se enfrentan el sábado 25 de octubre desde las 10:15 horas, en el el Cornellá-El Prat.

Así llegan Espanyol y Elche

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol viene de ganar en su encuentro anterior a Real Oviedo con un marcador de 2-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

En la fecha pasada, Elche finalizó con un empate 0-0 ante Athletic Bilbao. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 5 tantos.

 

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y Espanyol sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el sexto puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 14 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 5 PE - 1 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Real Madrid 24 9 8 0 1 11
2
Barcelona 22 9 7 1 1 14
3
Villarreal 17 9 5 2 2 6
6
Espanyol 15 9 4 3 2 2
7
Elche 14 9 3 5 1 2
DataFactory

 

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 11: vs Alavés: 2 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Villarreal: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Sevilla: 24 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 11: vs Barcelona: 2 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Real Sociedad: 7 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Real Madrid: 23 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Elche, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
  • Colombia y Perú: 09:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
  • Venezuela: 10:15 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Breeders' Cup
Miércoles 22 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Zona Apuestas