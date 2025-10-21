Champions League 2025-2026

Martes, 21 de octubre de 2025 a las 02:22 pm
Las estadísticas del encuentro entre Barcelona y Olympiacos de la Champions:

  • Posesión: Barcelona (33%) VS Olympiacos (67%)
  • Tiros al arco: Barcelona (1) VS Olympiacos (2)
  • Fouls cometidos: Barcelona (6) VS Olympiacos (9)
  • Pases Correctos: Barcelona (401) VS Olympiacos (128)
  • Pases Incorrectos: Barcelona (42) VS Olympiacos (52)
  • Recuperaciones: Barcelona (7) VS Olympiacos (9)
  • Tarjetas Amarillas: Barcelona (1) VS Olympiacos (4)
  • Tarjetas Rojas: Barcelona (0) VS Olympiacos (1)
  • Tiros Libres: Barcelona (1) VS Olympiacos (1)
Así llegan Barcelona y Olympiacos

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Champions

Barcelona no pudo ante PSG en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Últimos resultados de Olympiacos en partidos de la Champions

Olympiacos llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Arsenal.

 

Urs Schnyder fue el árbitro escogido para el partido en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Formación de Barcelona hoy

Hans Flick eligió una alineación 4-5-1 con Wojciech Szczesny en el arco; Jules Koundé, Pau Cubarsi, Eric García y Alejandro Balde en defensa; Marc Casadó, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López y Dro Fernández en el medio; y Marcus Rashford en la delantera.

Formación de Olympiacos hoy

Por su parte, José Luis Mendilibar presentó un esquema táctico 4-5-1 con el portero Konstantinos Tzolakis; Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega en el muro defensivo; Santiago Hezze, Dani García, Gelson Martins, Chiquinho y Daniel Podence en el centro del campo; y Ayoub El Kaabi como delantero.

Martes 21 de Octubre de 2025
