El "Efecto Brunson" contra la muralla de Toronto: Claves del Raptors vs. Knicks

La NBA nos regala este 28 de enero un enfrentamiento de alto calibre en territorio canadiense. Los Toronto Raptors (29-19) reciben a los New York Knicks (28-18) en un choque directo por el dominio de la Conferencia Este. Con ambos equipos instalados en la zona noble de la clasificación, la victoria no solo otorga prestigio, sino una ventaja estratégica de cara a los playoffs.

Toronto Raptors: Muralla defensiva en casa

Los Raptors llegan en un estado de forma envidiable, tras cosechar cuatro victorias consecutivas, incluida una gesta ante el vigente campeón Oklahoma City (103-101). Su éxito se basa en una de las mejores retaguardias de la liga:

Defensa de Élite: Permiten solo 111.9 puntos por partido, situándose como la 6ª mejor defensa de la NBA .

Fortaleza en el Scotiabank Arena: Toronto ha demostrado ser un equipo difícil de batir en casa, apoyándose en el dominio de Scottie Barnes y la explosividad de Immanuel Quickley .

Tendencia: Suelen cubrir con éxito el hándicap de +4.5 puntos como locales, lo que refleja su competitividad en partidos cerrados.

New York Knicks: El despertar de los favoritos

Tras superar un bache a mitad de temporada, los Knicks han recuperado su esencia con tres triunfos al hilo. Liderados por Jalen Brunson, quien anotó 28 puntos en su última victoria ante Sacramento, los neoyorquinos buscan reafirmar su estatus de contendientes.

Poder Perimetral: Poseen el 3º mejor acierto en triples de la liga (37.6%), una herramienta clave para romper defensas cerradas.

Dominio H2H: Nueva York ha ganado los últimos 10 enfrentamientos directos contra Toronto, incluyendo un contundente 117-101 en diciembre pasado.

Predicción ganadora de MeridianoBet: ¿Quién se llevará el triunfo?

Estamos ante un choque de estilos: la sólida defensa de Toronto frente al ritmo acelerado y tiro exterior de Nueva York. Aunque los Raptors atraviesan un gran momento, la jerarquía de los Knicks y su racha histórica frente a los canadienses inclinan la balanza.

Nuestra elección: Victoria de los New York Knicks con Hándicap (+3.5) - cuota:-142-. Esta opción ofrece un equilibrio sólido, considerando que las cuotas para la victoria directa rondan el +113.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González