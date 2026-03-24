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El 30° Aniversario de la Dubai World Cup paraliza el hipismo

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MeridianoBet
Martes, 24 de marzo de 2026 a las 04:33 pm
El 30° Aniversario de la Dubai World Cup paraliza el hipismo
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El Hipódromo de Meydan se viste de gala este 28 de marzo para celebrar tres décadas de historia. Con una bolsa de $30.5 millones, esta edición promete ser legendaria.

 

El gran favorito, Forever Young, busca la redención tras su dominio en la Saudi Cup, mientras que el vigente campeón, Hit Show, intentará una histórica defensa del título y todo se define en una carrera con los mejores purasangres del mundo.

 

Esta jornada del sábado contará con nueve carreras, seis del Grupo 1 y tres del Grupo 2 y, entre moda vanguardista y entretenimiento, tú puedes ser parte de la historia jugando y apostando por tu favorito en MeridianoBet de la forma más rápida y fácil.

 

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R: Valeria González
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