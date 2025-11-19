Duelo de goles: ¿Se mantendrá la racha del 'Más de 5.5' en el enfrentamiento Panthers vs Devils?

Suscríbete a nuestros canales

El actual campeón de la Copa Stanley, Florida Panthers, recibe en casa a los New Jersey Devils en un duelo crucial de la temporada regular de la NHL. Aunque los floridanos han mostrado una ligera mejoría, la ausencia por lesión de estrellas como Aleksander Barkov y Matthew Tkachuk sigue afectando su rendimiento, manteniéndolos fuera de la zona de playoffs.

Por su parte, los Devils se mantienen firmes entre los líderes de la conferencia, luchando por cada oportunidad y perdiendo solo una vez en tiempo reglamentario en sus últimos seis encuentros. Aunque no lideran la efectividad ofensiva (62 goles) ni defensiva (57 encajados), su consistencia los mantiene en la cima.

El factor ofensivo

A pesar de los desafíos del campeón, los Panthers han demostrado capacidad ofensiva reciente, como su victoria 8-5 contra los Vancouver Canucks. Sin embargo, sus problemas radican en la baja producción general, habiendo anotado solo 58 goles en la temporada. El enfrentamiento directo más reciente, en octubre, terminó con una victoria convincente de New Jersey (3-1).

Un factor clave en este partido será el desempeño de los porteros. Tanto Sergei Bobrovsky (Florida) como Jacob Markstrom (Nueva Jersey) han tenido inicios de temporada desafiantes, con porcentajes de paradas bajos (88.2% y 86.4% respectivamente).

Predicción de Alta Anotación

El análisis de tendencias históricas y la inconsistencia en el arco de ambos equipos sugieren un partido de marcador abultado.

Tendencia Goleadora: En 18 de los últimos 20 enfrentamientos directos entre estos rivales, se han registrado al menos cinco goles anotados.

En entre estos rivales, se han registrado anotados. Racha de Visitante: Este patrón de alta anotación se ha repetido en los últimos 12 partidos fuera de casa de New Jersey consecutivamente.

La jugada elegida por MeridianoBet: Total de más de 5.5 goles (-133)

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González