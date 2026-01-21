Djokovic vs Maestrelli: La leyenda serbia se mide ante la revelación italiana en Melbourne

Suscríbete a nuestros canales

El Abierto de Australia continúa su marcha este 21 de enero de 2026 con un enfrentamiento de segunda ronda que pone frente a frente la veteranía de una leyenda contra el ímpetu de una joven promesa. El serbio Novak Djokovic, actual número 4 del mundo, se medirá ante el italiano Francesco Maestrelli, posicionado en el lugar 141 del ranking ATP.



Este partido, que se disputará en las canchas duras al aire libre de Melbourne, es el primer enfrentamiento directo entre ambos tenistas en el circuito profesional.

Francesco Maestrelli: Resistencia y agresividad

Maestrelli llega a esta instancia tras un camino exigente pero brillante. El italiano acumula cuatro victorias consecutivas, habiendo superado tres rondas de clasificación antes de vencer en un duelo maratónico de cinco sets a Terence Atmane en la primera fase del cuadro principal.

Su juego destaca por un saque potente, promediando nueve aces por partido, y un enfoque ofensivo agresivo. No obstante, su inexperiencia en escenarios de Grand Slam podría verse reflejada en sus errores dobles (promedio del 4%), una debilidad que Djokovic suele capitalizar con precisión quirúrgica.

Novak Djokovic: El dominio absoluto en Melbourne

Por su parte, "Nole" llega tras una victoria contundente en sets corridos sobre Pedro Martínez Portero (6-3, 6-2, 6-2), extendiendo su racha ganadora a cinco triunfos consecutivos. El serbio ha mostrado una efectividad del 65% en su primer servicio y una impresionante capacidad para convertir el 51% de sus puntos de quiebre.

Djokovic busca avanzar rápidamente en estas rondas iniciales para preservar energía, apoyado en su movilidad y su lectura de juego inigualable en superficies duras.

Estadísticas y Tendencias Clave

Historial H2H : Será el primer choque oficial entre ambos.

Estado de forma : Maestrelli ha ganado con un hándicap de +9.5 juegos en sus últimos 17 partidos.

Consistencia: Maestrelli ha logrado ganar más de 8.5 juegos en sus últimos 6 encuentros en el Abierto de Australia.

Pronóstico del Encuentro

Aunque Maestrelli ha demostrado una resistencia física envidiable, la jerarquía de Djokovic en Grand Slams suele ser determinante. El serbio no suele permitir que sus rivales tomen ritmo en las rondas de apertura.

Nuestra elección: A pesar del buen momento del italiano, la redacción se inclina por el dominio del serbio: Novak Djokovic Hándicap (-9.5) con una cuota de -102.

