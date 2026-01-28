Derbi de Nueva York: ¿Podrán los Islanders hundir más a los Rangers en la NHL?

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de la NHL se traslada a Nueva York para una nueva edición del derbi entre los Islanders y los Rangers. Este enfrentamiento no es solo una cuestión de orgullo regional, sino un duelo crucial para las aspiraciones de postemporada de los locales, quienes actualmente ocupan la octava posición en la tabla y luchan por mantenerse en puestos de playoffs.

Estado de forma: New York Islanders

El conjunto dirigido por Patrick Roy atraviesa una etapa de irregularidad. Aunque han demostrado capacidad para competir contra cualquier rival, la falta de concentración defensiva les ha pasado factura recientemente, sufriendo derrotas dolorosas ante Buffalo (0-5) y Seattle (1-4).

Factor Local: A pesar de conceder entre 4 y 5 goles en casa últimamente, los Islanders suelen elevar su nivel en los derbis.

Portería: Ilya Sorokin sigue siendo la pieza clave; su capacidad para salvar partidos bajo presión es vital para un equipo que permite un alto volumen de disparos.

Alineación Probable: Sorokin; Schaefer, Mayfield; Shabanov, Horvat, Heineman.

El Momento Crítico de los New York Rangers

Los Rangers llegan en una situación alarmante, ocupando la última posición de la Conferencia y a 11 puntos de la zona de clasificación. El equipo de Mike Sullivan ha perdido ocho de sus últimos once compromisos en lo que va del año.

Crisis de Liderazgo: Figuras como Artemi Panarin atraviesan sequías anotadoras, lo que ha mermado la producción ofensiva del equipo.

Defensa y Portería: Jonathan Quick ha mostrado mayor seguridad individual gracias al bloqueo de disparos de su defensa, aunque el equipo tiende a desmoronarse en los tramos finales de los periodos.

Alineación Probable: Quick; Schneider, Gavrikov; Panarin, Trocheck, Lafrenière.

Historial directo y estadísticas

El registro histórico reciente favorece a los "Isleños". En sus últimos dos enfrentamientos directos, los Islanders lograron victorias contundentes sin permitir goles de sus rivales. De los 56 encuentros totales analizados, los locales de hoy han ganado 31 frente a 25 de los Rangers.

Predicción final de MeridianoBet: ¿Quién dominará el derbi?

Dada la crisis profunda de los visitantes y la motivación extra de los Islanders por asegurar su puesto en los playoffs, el panorama favorece al equipo de casa. Se espera un juego agresivo y rápido donde la efectividad ofensiva de los locales marque la diferencia.

Elección de la redacción: Victoria de los New York Islanders en tiempo reglamentario, jugada que se cotiza en +144.

