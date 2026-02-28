Zona Apuestas

Datos hípicos imperdibles para el primer domingo de marzo en MeridianoBet

Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 10:00 am
Datos hípicos imperdibles para el primer domingo de marzo en MeridianoBet
El domingo 01 de marzo, el Hipódromo Internacional La Rinconada volverá a ser testigo de las carreras hípicas nacionales. Se espera a que sea un día de ganancias para los apostadores y más a los que juegan en MeridianoBet.

 

Al ingresar en MeridianoBet.net podrás apostar, pero también sellar tus tickets del 5y6. Por ejemplo, en la primera carrera válida donde competirán caballos nacionales e importados de 3 años, puedes poner a ganar a More Than Galileo (USA) (6), Macho Abarrio (USA) (7) y Magneto (4).

 

Para la octava carrera, segunda válida serán caballos nacionales e importados de 7 más años y entre los favoritos de MeridianoBet están Bendito (4) y My Five Mate (11).

 

¿Ya tienes en mente a los protagonistas de tu próxima apuesta? Independientemente de tus favoritos, MeridianoBet te ofrece la mejor plataforma para convertir tus pronósticos en ganancias. Con tan solo 1$, puedes acceder a una amplia variedad de apuestas y multiplicar tu inversión.

 

Además, disfrutas del cashback todos los días de carreras nacionales, es un bono exclusivo del 5% de lo que sellaste en los cuadros. Solo en MeridianoBet juegas, ganas y cobras seguro.

 

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

 

R: Valeria González

