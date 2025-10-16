Corinthians y Atlético Mineiro se encuentran en la fecha 29

Suscríbete a nuestros canales

Corinthians recibe el próximo sábado 18 de octubre a Atlético Mineiro por la fecha 29 del Brasileirao, a partir de las 17:30 horas en el estadio Arena Corinthians.

Así llegan Corinthians y Atlético Mineiro

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Corinthians en partidos del Brasileirao

Corinthians cayó 1 a 3 ante Santos en el Urbano Caldeira da Vila Belmiro. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .

Últimos resultados de Atlético Mineiro en partidos del Brasileirao

En la fecha anterior, Atlético Mineiro logró empatar 1-1 ante Cruzeiro. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 3 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de mayo, en el torneo Brasil - Campeonato Brasileiro 2025, y terminaron igualando en 0.

El local está en el décimo segundo puesto con 33 puntos (8 PG - 9 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (8 PG - 9 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Palmeiras 61 27 19 4 4 28 2 Flamengo 58 27 17 7 3 40 3 Cruzeiro 53 28 15 8 5 20 12 Corinthians 33 28 8 9 11 -5 14 Atlético Mineiro 33 27 8 9 10 -5

Fechas y rivales de Corinthians en los próximos partidos del Brasileirao

Fecha 30: vs Vitória: 25 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Grêmio: 2 de noviembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs RB Bragantino: 5 de noviembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 33: vs Ceará: 9 de noviembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs São Paulo: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atlético Mineiro en los próximos partidos del Brasileirao

Fecha 29: vs Corinthians: 18 de octubre - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Ceará: 25 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Internacional: 2 de noviembre - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Bahia: 5 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 33: vs Sport Recife: 8 de noviembre - 16:00 (hora Argentina)

Horario Corinthians y Atlético Mineiro, según país

Argentina y Chile (Santiago): 18:30 horas

Colombia y Perú: 16:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.