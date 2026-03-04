Italia - Serie A 2025-2026

Cagliari vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Cagliari y Como 1907. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 10:52 am
El cotejo entre Cagliari y Como 1907, por la fecha 28 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 7 de marzo, a partir de las 10:00 horas, en el estadio Sardegna Arena.

Así llegan Cagliari y Como 1907

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de un resultado igualado, 1-1, ante Parma. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 llega con ventaja tras derrotar a Lecce con un marcador 3 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 4.

Con 1 victoria y 2 empates en las últimas 3 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 30 puntos (7 PG - 9 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 48 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (13 PG - 9 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Inter6727221443
2
Milan5727169223
3
Napoli5327165613
5
Como 19074827139524
13
Cagliari30277911-7
Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 29: vs Pisa: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Napoli: 20 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 29: vs Roma: 15 de marzo - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Pisa: 22 de marzo - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
Horario Cagliari y Como 1907, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

