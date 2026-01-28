Brighton and Hove vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Brighton and Hove y Everton se disputará el próximo sábado 31 de enero por la fecha 24 de la Premier League, a partir de las 11:00 horas en el estadio The Amex.

Así llegan Brighton and Hove y Everton

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove busca levantarse de su derrota ante Fulham en el Craven Cottage. En los duelos recientes, ha ganado 1 y empatado 3, con 7 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Everton finalizó en empate por 1-1 ante Leeds United. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 7 goles y le han marcado 6.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Everton lo ganó por 2 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 30 puntos (7 PG - 9 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 33 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (9 PG - 6 PE - 8 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Chris Kavanagh.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 50 23 15 5 3 25 2 Manchester City 46 23 14 4 5 26 3 Aston Villa 46 23 14 4 5 10 10 Everton 33 23 9 6 8 -1 12 Brighton and Hove 30 23 7 9 7 2

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 25: vs Crystal Palace: 8 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Aston Villa: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Brentford: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Nottingham Forest: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 25: vs Fulham: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Bournemouth: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Manchester United: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Newcastle United: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Horario Brighton and Hove y Everton, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.