Bologna vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

Hellas Verona y Bologna se enfrentarán en el estadio Stadio Renato Dall'Ara el próximo domingo 8 de marzo desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 28 de la Serie A.

Así llegan Bologna y Hellas Verona

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna venció por 1-0 a Pisa. Después de caer en 2 oportunidades y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 4 veces.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona perdió ante Napoli por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 3 derrotas y 1 empate. Logró convertir 2 goles y le han encajado 11.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 15 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Bologna se llevó la victoria por 2 a 3.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 39 puntos (11 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el vigésimo lugar en el torneo (2 PG - 9 PE - 16 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 67 27 22 1 4 43 2 Milan 57 27 16 9 2 23 3 Napoli 53 27 16 5 6 13 8 Bologna 39 27 11 6 10 4 20 Hellas Verona 15 27 2 9 16 -28

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 29: vs Sassuolo: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Lazio: 22 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 29: vs Genoa: 15 de marzo - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Atalanta: 22 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Horario Bologna y Hellas Verona, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.