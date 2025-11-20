Auxerre vs Olympique Lyon: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 13 de la Ligue 1, Olympique Lyon y Auxerre se enfrentan el domingo 23 de noviembre desde las 10:00 horas, en el estadio L'Abbé-Deschamps.

Así llegan Auxerre y Olympique Lyon

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre no pudo ante Angers en el Raymond-Kopa. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon llega a este partido con una derrota por 2 a 3 ante PSG. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 9 goles y le han encajado 10.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Olympique Lyon sacó un triunfo, con un marcador 1 a 3.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 20 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (6 PG - 2 PE - 4 PP).

El encuentro será supervisado por Thomas Leonard, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 27 12 8 3 1 13 2 Olympique de Marsella 25 12 8 1 3 17 3 Lens 25 12 8 1 3 10 7 Olympique Lyon 20 12 6 2 4 3 18 Auxerre 7 12 2 1 9 -12

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 14: vs Paris FC: 29 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Metz: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Lille: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Stade Brestois: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Lens: 17 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 14: vs Nantes: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Lorient: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Le Havre AC: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Mónaco: 3 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Stade Brestois: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Horario Auxerre y Olympique Lyon, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

