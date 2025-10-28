Auxerre se enfrentará a RC Strasbourg por la fecha 10

Suscríbete a nuestros canales

RC Strasbourg y Auxerre se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Ligue 1, a partir de las 16:05 horas en el estadio la Meinau.

Así llegan RC Strasbourg y Auxerre

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg no pudo ante Olympique Lyon en el Groupama Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 13 a sus rivales.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Le Havre AC. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 7.

En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 2 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y RC Strasbourg sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 16 puntos (5 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 6 PP).

El encuentro será supervisado por Ruddy Buquet, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 20 9 6 2 1 11 2 Lens 19 9 6 1 2 6 3 Olympique de Marsella 18 9 6 0 3 13 7 RC Strasbourg 16 9 5 1 3 6 17 Auxerre 7 9 2 1 6 -6

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 11: vs Stade Rennes: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lille: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lens: 22 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Stade Brestois: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Toulouse: 6 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 11: vs Olympique de Marsella: 1 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Angers: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Olympique Lyon: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Paris FC: 29 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Metz: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Horario RC Strasbourg y Auxerre, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas

Colombia y Perú: 15:05 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas

Venezuela: 16:05 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.