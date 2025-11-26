Atlético de Madrid vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga se jugará el próximo sábado 29 de noviembre a las 16:00 horas.

Así llegan Atlético de Madrid y Real Oviedo

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid derrotó por 1 a 0 a Getafe en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. Llega entonado a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha. En esos cotejos, lleva convertidos 10 goles y le han marcado 1.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Rayo Vallecano. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Ha convertido 3 goles y ha recibido 6 en contra.

El local está en el cuarto puesto con 28 puntos (8 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 32 13 10 2 1 16 2 Barcelona 31 13 10 1 2 21 3 Villarreal 29 13 9 2 2 15 4 Atlético de Madrid 28 13 8 4 1 14 20 Real Oviedo 9 13 2 3 8 -13

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 19: vs Barcelona: 2 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Athletic Bilbao: 6 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Valencia: 13 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Girona: 21 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 15: vs Mallorca: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Sevilla: 14 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Celta: 20 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Real Oviedo, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

