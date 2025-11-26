España - LALIGA 2025 - 2026

Atlético de Madrid vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Atlético de Madrid vs Real Oviedo, que se enfrentarán en el estadio el Metropolitano el próximo sábado 29 de noviembre a las 16:00 horas.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 10:09 am
Atlético de Madrid vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Liga
Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga se jugará el próximo sábado 29 de noviembre a las 16:00 horas.

Así llegan Atlético de Madrid y Real Oviedo

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid derrotó por 1 a 0 a Getafe en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. Llega entonado a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha. En esos cotejos, lleva convertidos 10 goles y le han marcado 1.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Rayo Vallecano. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Ha convertido 3 goles y ha recibido 6 en contra.

El local está en el cuarto puesto con 28 puntos (8 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Real Madrid3213102116
2
Barcelona3113101221
3
Villarreal291392215
4
Atlético de Madrid281384114
20
Real Oviedo913238-13
DataFactory

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 19: vs Barcelona: 2 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Athletic Bilbao: 6 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Valencia: 13 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Girona: 21 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 15: vs Mallorca: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Sevilla: 14 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Celta: 20 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético de Madrid y Real Oviedo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos PSG Hipismo La Rinconada Carreras
Miércoles 26 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)