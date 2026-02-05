Atlético de Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

Atlético de Madrid recibirá a Betis, en el marco de la fecha 23 de la Liga, el próximo domingo 8 de febrero a partir de las 13:30 horas, en el estadio el Metropolitano.

Así llegan Atlético de Madrid y Betis

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid sacó un empate por 0 en su visita a Levante. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Ha recibido 1 gol en su arco y ha marcado 8 tantos en el rival.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis viene de derrotar a Valencia con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 7 goles y le han convertido 9 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Atlético de Madrid con un marcador de 0-2.

El local se ubica en el tercer puesto con 45 puntos (13 PG - 6 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 35 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (9 PG - 8 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 55 22 18 1 3 37 2 Real Madrid 54 22 17 3 2 29 3 Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 21 4 Villarreal 42 21 13 3 5 16 5 Betis 35 22 9 8 5 8

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 24: vs Rayo Vallecano: 14 de febrero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Espanyol: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga

Fecha 24: vs Mallorca: 15 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Rayo Vallecano: 21 de febrero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Betis, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

