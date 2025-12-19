España - LALIGA 2025 - 2026

Athletic Bilbao vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Athletic Bilbao vs Espanyol, que se enfrentarán en el estadio la Catedral el próximo lunes 22 de diciembre a las 16:00 horas.

Por

MeridianoBet
Viernes, 19 de diciembre de 2025 a las 12:32 pm
El duelo correspondiente a la fecha 17 de la Liga se jugará el próximo lunes 22 de diciembre a las 16:00 horas.

Así llegan Athletic Bilbao y Espanyol

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Real Madrid. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Getafe. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 3.

 

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el séptimo puesto con 23 puntos (7 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (9 PG - 3 PE - 4 PP).

Espanyol vivirá el derbi catalán ante Barcelona en la siguiente jornada. Jugarán en el estadio RCDE Stadium, el 3 de enero, a partir de las 17:00 (hora Argentina).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 43 17 14 1 2 29
2
Real Madrid 39 17 12 3 2 18
3
Villarreal 35 15 11 2 2 18
5
Espanyol 30 16 9 3 4 4
7
Athletic Bilbao 23 17 7 2 8 -7
DataFactory

 

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 18: vs Osasuna: 3 de enero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 18: vs Barcelona: 3 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Athletic Bilbao y Espanyol, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

