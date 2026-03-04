España - LALIGA 2025 - 2026

Athletic Bilbao vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Athletic Bilbao vs Barcelona, que se enfrentarán en la Catedral el próximo sábado 7 de marzo a las 16:00 horas.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 10:56 am
Athletic Bilbao vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga
El duelo correspondiente a la fecha 27 de la Liga se jugará el próximo sábado 7 de marzo a las 16:00 horas.

Así llegan Athletic Bilbao y Barcelona

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao consiguió sólo un punto en su último partido frente a Rayo Vallecano, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 3 ocasiones y 1 terminó igualado. Acumuló una cifra de 6 goles en contra y marcó 10 en el arco rival.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona llega con envión anímico tras vencer por 4 a 1 a Villarreal. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 14 goles y ha recibido 4.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona resultó vencedor por 4 a 0.

El local está en el noveno puesto con 35 puntos (10 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 64 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (21 PG - 1 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona6426211445
2
Real Madrid6026193432
3
Atlético de Madrid5126156520
4
Villarreal5126163717
9
Athletic Bilbao352610511-6
DataFactory

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 28: vs Girona: 14 de marzo - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Betis: 22 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 28: vs Sevilla: 15 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Rayo Vallecano: 22 de marzo - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Athletic Bilbao y Barcelona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

